"Государство не думает о жителях". В уральских автономиях - бум обращений из-за "закрытия" Турции

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В уральских автономиях – вал обращений к турагентствам из-за закрытия авиасообщения с Турцией. Многие клиенты хотят перебронировать поездки, кто-то пока просто интересуется, как быть дальше. При этом на местах отмечают, что отправить всех, кто хочет лететь в Турцию с 15 апреля по 1 июня, в отечественные курорты не получится – нет столько отелей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, самолёты перестанут летать из России в Турцию и Танзанию из-за небезопасной ситуации с коронавирусом. Полёты будут прекращены с 15 апреля по 1 июня. Исключение коснётся двух рейсов в неделю по направлению Стамбул – Москва и вывозных рейсов. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров пообещал открытие Египта, но с этим направлением у российских властей до сих пор никакой конкретики нет.

"В Танзании у нас туристов нет – не позволяла сезонность курорта. Больше половины всех наших туристов выбрали Турцию. Кто-то летел в Объединённые Арабские Эмираты со стыковкой в Стамбуле. Для наших туристов прекращение авиасообщения – болезненная тема. Сейчас мы решаем, как быть, - государство у нас не думает о том, что путешественники потратили деньги, запланировали отпуск. Есть такие, кто второй год не могут уже улететь в отпуск, потому что в 2020 г. они не смогли улететь из-за пандемии, теперь снова самолёты не летают. Люди не верят, что 1 июня полёты возобновят, просят вернуть деньги. В ближайшие две недели мы физически не сможем пообщаться со всеми, кто должен был улететь в указанные даты. Путешественники понимают, что ситуация с перелётами связана не с коронавирусом, а с политикой", - сообщили Накануне.RU в ханты-мансийском офисе "Coral travel".

Там уточнили, что российские курорты заняты на 100%. "Пересадить" путешественников из Турции в Россию невозможно – нет необходимого количества отелей. Аналогичная ситуация и у "Pegas touristik". В сургутском офисе агентства Накануне.RU сообщили, что с 15 апреля по 1 июня улететь не смогут 60 путешественников. У представителей агентства есть надежда, что будет возможность перенести отдых югорчан в Россию.

"Достаточно тех, кто собирался ехать в Турцию в "закрытые" даты. Есть вылеты 15, 17 апреля. Уже обращаются, спрашивают, как быть дальше. Решаем, что делать, ждём реакции туроператоров", - сообщили Накануне.RU в новоуренгойском офисе "Tez tour".