В СФ предложили ввести выплаты для родителей-кочевников, чтобы те не отдавали детей в интернаты

13 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Товарищ главный конструктор

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО В России
надым день оленевода ненцы дети (2005) | Фото: Накануне.ru

В СФ предложили ввести выплаты для родителей-кочевников, чтобы те не отдавали детей в интернаты

Добавить источник в

Член Совета Федерации Владимир Бекетов предложил ввести выплаты для родителей из числа малых коренных народов Севера, которые отправляют детей в интернаты на обучение. Сенаторы недавно посетили Ямал, где им в голову и пришла такая идея.

Председатель комитета по науке, образованию и культуре СФ Лилия Гумерова, впрочем, поспешила поубавить пыл Бекетова: мол, "все вопросы надо рассматривать комплексно, сначала введем в законодательство понятие "кочевая школа". В кочевых школах, на которые тоже понадобится финансирование, дети могли бы заниматься в непосредственной близости от родителей, но для регионов это "дорогое удовольствие". В общем, Гумерова выступила против скоропалительных решений по выплатам, она считает, что если рассматривать вопрос "не в комплексе", то у него мало шансов на положительный исход.

Но Бекетов продолжил спорить (дело было на заседании комитета во вторник). Он отметил, что дети получают сильнейшую травму, когда их, семилетних, разлучают с родителями. Он указал, что даже в Суворовское училище детей забирают в более старшем возрасте. Сенатор рассказал, что в стране всего 4,7 тыс. таких детей, и если их родителям платить 5-10 тыс. руб., то они не станут посылать детей в интернаты. "Для них эти 5 тыс. руб. – это подушевой доход, и если ребенок уезжает – расходы снижаются. Если им платить, то у них появится стимул оставить ребенка у себя. Это и есть социальная поддержка", - отметил Бекетов. По его расчетам, на такие выплаты понадобится на всю Россию максимум 300 млн руб. – вполне посильная для федерального бюджета сумма. Аргументы Гумеровой о том, что у регионов есть право назначать такие выплаты самостоятельно, Бекетов отринул: "Не назначают они".   

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В СФ предложили ввести выплаты для родителей-кочевников, чтобы те не отдавали детей в интернаты

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кочевая школа, лилия гумерова, совет федерации, выплаты, малые коренные народы севера



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети