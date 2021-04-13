В СФ предложили ввести выплаты для родителей-кочевников, чтобы те не отдавали детей в интернаты

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Член Совета Федерации Владимир Бекетов предложил ввести выплаты для родителей из числа малых коренных народов Севера, которые отправляют детей в интернаты на обучение. Сенаторы недавно посетили Ямал, где им в голову и пришла такая идея.

Председатель комитета по науке, образованию и культуре СФ Лилия Гумерова, впрочем, поспешила поубавить пыл Бекетова: мол, "все вопросы надо рассматривать комплексно, сначала введем в законодательство понятие "кочевая школа". В кочевых школах, на которые тоже понадобится финансирование, дети могли бы заниматься в непосредственной близости от родителей, но для регионов это "дорогое удовольствие". В общем, Гумерова выступила против скоропалительных решений по выплатам, она считает, что если рассматривать вопрос "не в комплексе", то у него мало шансов на положительный исход.

Но Бекетов продолжил спорить (дело было на заседании комитета во вторник). Он отметил, что дети получают сильнейшую травму, когда их, семилетних, разлучают с родителями. Он указал, что даже в Суворовское училище детей забирают в более старшем возрасте. Сенатор рассказал, что в стране всего 4,7 тыс. таких детей, и если их родителям платить 5-10 тыс. руб., то они не станут посылать детей в интернаты. "Для них эти 5 тыс. руб. – это подушевой доход, и если ребенок уезжает – расходы снижаются. Если им платить, то у них появится стимул оставить ребенка у себя. Это и есть социальная поддержка", - отметил Бекетов. По его расчетам, на такие выплаты понадобится на всю Россию максимум 300 млн руб. – вполне посильная для федерального бюджета сумма. Аргументы Гумеровой о том, что у регионов есть право назначать такие выплаты самостоятельно, Бекетов отринул: "Не назначают они".