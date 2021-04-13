Сроки капитального ремонта Екатеринбургского цирка не изменились

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Капитальный ремонт, запланированный в Екатеринбургском государственном цирке, пройдет в срок. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила директор учреждения Тамара Бортникова.

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Напомним, летом прошлого года стало известно, что во втором квартале 2022 года Екатеринбургский цирк опять уходит на капремонт. Сообщалось, что работы продлятся минимум два года и будут стоить около 700 млн руб.

Ремонт должен стартовать после подготовки проектной документации. Ранее Бортникова рассказывала, что небольшие задержки все же возможны, но руководство делает все возможное, чтобы уложиться в дедлайн.

Как сообщила сегодня директор цирка, на данный момент никакой новой информации по ремонту пока нет.

"Все, что у нас запланировано, пройдет в тех же сроках – 2022 год, в 2024 году открытие. По бюджету то же самое. Если будет что-то новое, мы непременно это опубликуем", - рассказала Тамара Бортникова, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Напомним, что цирк уже ремонтировался в 2018 году. Тогда на реставрацию потратили около 98 млн руб.