В Челябинске задержали сотрудников автомойки, которые угнали машину клиентки и попали в ДТП

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В Челябинске задержали двух сотрудников автомойки, которых подозревают в угоне иномарки клиентки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

33-летняя местная жительница оставила Мерседенс-Бенц на автомойке по улице Мамина, а когда вернулась, не нашла автомобиль и обратилась в полицию.

Полицейские задержали 24 и 26-летнего работников комплекса. Подозреваемые решили покататься на машине, но попали в ДТП, после чего скрылись с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Один из подозреваемых, который ранее был судим, водворен в изолятор временного содержания, второй находится под подпиской о невыезде. Им грозит до 7 лет лишения свободы.