Погребняк: Тимощук сказал, что без него и Радимова я ходил бы в валенках в Томске!

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Один из самых легендарных российских футболистов Павел Погребняк этой весной переживает вторую юность. Экс-нападающий сборной России, немецкого "Штутгарта" и английского "Фулхэма" забил три гола в двух играх. В майке ФК "Урал" Погребняк омрачил свою бывшую команду "Динамо" (Москва) дублем в их ворота. Спустя пару дней после игры заслуженный голеадор пообщался с корреспондентом Накануне.RU.

– Вы забили три гола в двух матчах и сделали дубль впервые с декабря 2019. Это связано с физической подготовкой и ее системой? Или просто сейчас на ФК "Урал" ничего не давит в плане турнирных перспектив, и вы раскрепостились?

– На нас всегда давит результат, потому что мы хотим выигрывать в каждой игре. Действительно, я нахожусь в хорошей форме, и когда главный тренер команды говорит, что Погребняк держит нужный темп и приносит пользу команде и что он поражен форме Погребняка, то не в этом ли мотивация для игрока? Просто эта моя работа стала переходить в небольшую результативность, что не может не радовать. И стоит отметить Игоря Калинина, который вторую игру подряд выполняет на меня голевые передачи с фланга. От партнеров тоже зависит результативность нападающих.

– Наверняка вас поздравляли ваши друзья по "Зениту", Штутгарту и другие футболисты. Какие интересные вещи говорили?

– После оформленного дубля мой телефон буквально разрывался от сообщений и звонков. Меня поздравляли бывшие партнеры по "Зениту" и те игроки, которые сейчас там играют: и Юра Жирков, и Толя Тимощук, и Влад Радимов.

Влад, например, прислал такое сообщение: "Не сошёл ли ты с ума?" Тимощук тоже оригинально отреагировал и сказал, что без него и Радима мир бы вообще меня не знал, и что я бы до сих пор ходил в валенках в Томске (смеется).

– Московское "Динамо" вам не выплачивало зарплату, судилось с вами и мало давало играть. В июле того года вы принесли победу в игре с "Динамо" и сейчас дубль сделали. Настолько сохранилась обида от того, как обошлось руководство с вами?

– Да, "Динамо" – это не лучший этап в моей карьере. Но не будем вдаваться в воспоминания. Хотя, конечно, был особый настрой, потому что играли с одним из лидеров нашего чемпионата. То, что в команде много молодых футболистов, заслуживает уважение. Это большая заслуга тренера. Он их ставит, а значит, доверяет. Мне кажется, для динамовских болельщиков это большой плюс. На команду хочется смотреть, хочется переживать за неё.

– Вы сейчас самый возрастной в РФПЛ. Но тот же Тотти играл дольше, да и в нашем чемпионате есть Рыжиков и остальные. Хотите рекорд побить? Роман Павлюченко наколотил 14 голов после возобновления карьеры в ПФЛ. Как это прокомментируете?

– А вы удивлены? Я нет. В мастерстве и желании Ромы Павлюченко я никогда не сомневался, и если бы Роман захотел, то он до сих пор приносил бы пользу какой-нибудь команде Премьер-Лиги. Поэтому я очень рад за него. Что касается рекордов, то за рекордами я не гонюсь. Я командный игрок и хочу приносить радость болельщикам Екатеринбурга и пользу партнерам по команде. Если это получается, то это круто, и больше мне ничего не надо.