Погребняк: Тимощук сказал, что без него и Радимова я ходил бы в валенках в Томске!

13 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Товарищ главный конструктор

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область В России
Павел Погребняк в матче &quot;Динамо&quot; - &quot;Урал&quot; (2021) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Погребняк: Тимощук сказал, что без него и Радимова я ходил бы в валенках в Томске!

Добавить источник в

Один из самых легендарных российских футболистов Павел Погребняк этой весной переживает вторую юность. Экс-нападающий сборной России, немецкого "Штутгарта" и английского "Фулхэма" забил три гола в двух играх. В майке ФК "Урал" Погребняк омрачил свою бывшую команду "Динамо" (Москва) дублем в их ворота. Спустя пару дней после игры заслуженный голеадор пообщался с корреспондентом Накануне.RU.

Вы забили три гола в двух матчах и сделали дубль впервые с декабря 2019. Это связано с физической подготовкой и ее системой? Или просто сейчас на ФК "Урал" ничего не давит в плане турнирных перспектив, и вы раскрепостились?

– На нас всегда давит результат, потому что мы хотим выигрывать в каждой игре. Действительно, я нахожусь в хорошей форме, и когда главный тренер команды говорит, что Погребняк держит нужный темп и приносит пользу команде и что он поражен форме Погребняка, то не в этом ли мотивация для игрока? Просто эта моя работа стала переходить в небольшую результативность, что не может не радовать. И стоит отметить Игоря Калинина, который вторую игру подряд выполняет на меня голевые передачи с фланга. От партнеров тоже зависит результативность нападающих.

Матч "Динамо" - "Урал"(2021)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Наверняка вас поздравляли ваши друзья по "Зениту", Штутгарту и другие футболисты. Какие интересные вещи говорили?

– После оформленного дубля мой телефон буквально разрывался от сообщений и звонков. Меня поздравляли бывшие партнеры по "Зениту" и те игроки, которые сейчас там играют: и Юра Жирков, и Толя Тимощук, и Влад Радимов.

Влад, например, прислал такое сообщение: "Не сошёл ли ты с ума?" Тимощук тоже оригинально отреагировал и сказал, что без него и Радима мир бы вообще меня не знал, и что я бы до сих пор ходил в валенках в Томске (смеется).

Павел Погребняк в матче "Динамо" - "Урал"(2021)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Московское "Динамо" вам не выплачивало зарплату, судилось с вами и мало давало играть. В июле того года вы принесли победу в игре с "Динамо" и сейчас дубль сделали. Настолько сохранилась обида от того, как обошлось руководство с вами?

– Да, "Динамо" – это не лучший этап в моей карьере. Но не будем вдаваться в воспоминания. Хотя, конечно, был особый настрой, потому что играли с одним из лидеров нашего чемпионата. То, что в команде много молодых футболистов, заслуживает уважение. Это большая заслуга тренера. Он их ставит, а значит, доверяет. Мне кажется, для динамовских болельщиков это большой плюс. На команду хочется смотреть, хочется переживать за неё.

Даниэль Мишкич в матче "Динамо" - "Урал"(2021)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Вы сейчас самый возрастной в РФПЛ. Но тот же Тотти играл дольше, да и в нашем чемпионате есть Рыжиков и остальные. Хотите рекорд побить? Роман Павлюченко наколотил 14 голов после возобновления карьеры в ПФЛ. Как это прокомментируете?

– А вы удивлены? Я нет. В мастерстве и желании Ромы Павлюченко я никогда не сомневался, и если бы Роман захотел, то он до сих пор приносил бы пользу какой-нибудь команде Премьер-Лиги. Поэтому я очень рад за него. Что касается рекордов, то за рекордами я не гонюсь. Я командный игрок и хочу приносить радость болельщикам Екатеринбурга и пользу партнерам по команде. Если это получается, то это круто, и больше мне ничего не надо.

Павел Погребняк(2021)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Погребняк: Тимощук сказал, что без него и Радимова я ходил бы в валенках в Томске!

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Павел Погребняк, Урал, Динамо



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети