Алиев сообщил о разговоре с Путиным про обломки "Искандеров" в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что 1 апреля в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным обсуждал информацию об обнаружении обломков ракет "Искандер-М" в Карабахе.

Минобороны Азербайджана послало официальное письмо в российское военное ведомство с фотографиями и доказательствами, добавил Алиев.

Он назвал странными заявления Армении об использовании "Искандеров". "То они говорят о невзорвавшихся ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, все-таки были использованы", - цитирует президента "Интерфакс".

Ранее начальник Главного штаба ВС Армении Артак Давтян не стал комментировать возможное применение армянскими военными комплексов "Искандер" во время войны в Карабахе осенью прошлого года.

Напомним, видео запуска "Искандеров" было опубликовано еще в ходе конфликта, а недавно обломки ракет обнаружили в окрестностях Шуши.

В Минобороны России еще в феврале заявляли, что ни один из ракетных комплексов "Искандер" во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся.