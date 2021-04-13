Алиев сообщил о разговоре с Путиным про обломки "Искандеров" в Карабахе

13 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Товарищ главный конструктор

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В бывшем СССР
Ильхам Алиев (2019) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Алиев сообщил о разговоре с Путиным про обломки "Искандеров" в Карабахе

Добавить источник в

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что 1 апреля в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным обсуждал информацию об обнаружении обломков ракет "Искандер-М" в Карабахе.

Минобороны Азербайджана послало официальное письмо в российское военное ведомство с фотографиями и доказательствами, добавил Алиев.

Он назвал странными заявления Армении об использовании "Искандеров". "То они говорят о невзорвавшихся ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, все-таки были использованы", - цитирует президента "Интерфакс".

Ранее начальник Главного штаба ВС Армении Артак Давтян не стал комментировать возможное применение армянскими военными комплексов "Искандер" во время войны в Карабахе осенью прошлого года.

Напомним, видео запуска "Искандеров" было опубликовано еще в ходе конфликта, а недавно обломки ракет обнаружили в окрестностях Шуши.

В Минобороны России еще в феврале заявляли, что ни один из ракетных комплексов "Искандер" во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Алиев сообщил о разговоре с Путиным про обломки "Искандеров" в Карабахе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ильхам алиев, искандеры, владимир путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети