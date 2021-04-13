13 Апреля 2021
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Происшествия Санкт-Петербург
минирование в Екатеринбурге (2017) | Фото:vk.com/incekb

"Хорошего рабочего дня": аноним "заминировал" несколько судов в Санкт-Петербурге

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Несколько санкт-петербургских судов, а также здания ряда других государственных ведомств снова оказались "заминированы" утром во вторник. Сообщение о "минирование" пришло по почте. В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга даже показали, как выглядит такая "анонимка".

Собственно, сообщение не анонимное: оно подписано именем "Владимир Соловьев" и отправлено, судя по всему, с помощью немецкого почтового сервиса.

"Заминирован суд и здание Роскомнадзора.

Хорошего рабочего дня!" – говорится в сообщении.

Пока известно об эвакуации двух судов – Сестрорецкого и Василеостровского. А на прошлой неделе – 8 апреля – эвакуировались из-за таких же анонимок Зеленогорский и Колпинский районные суды. Василеостровский суд "минировали" также в марте и феврале.  

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"Хорошего рабочего дня": аноним "заминировал" несколько судов в Санкт-Петербурге

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Теги: аноним, лжеминирование, суд



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