В Госдуме начали собирать вопросы от избирателей с помощью Telegram-бота

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Комитет Госдумы по информационной политике и связи (как он сам себя называет – IT-комитет) начал принимать вопросы от пользователей через Telegram-бот.

Глава комитета Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что 15 апреля на специальном заседании с отчетом перед депутатами выступит глава Минцифры Максут Шадаев. Мероприятие проходит в рамках подготовки к годовому отчету правительства в парламенте, так что встреча будет посвящена итогам за 2020 год, планам работы и актуальным проблемам отрасли.

"Мы с М.Шадаевым и коллегами — решили пойти дальше и задать новый telegram-формат отчета, сделав его интерактивным. Возможность задавать вопросы Минцифре (равно, как и комитету) получат не только депутаты, но и все желающие. Для этого достаточно прислать вопрос через telegram. Ответ — прозвучит в прямом эфире: on-line трансляция мероприятия будет вестись на сайте ГД. Для сбора вопросов запускаем специальный ТГ-бот: @mincifryvdume_ask_bot", - написал Хинштейн.