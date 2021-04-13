В АТОР рассказали, как лучше поступить купившим путевку в Турцию

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали об оптимальном решении в ситуации, когда куплена путевка в Турцию на период с 15 апреля по 1 июня. Напомним, накануне оперштаб по борьбе с коронавирусом объявил о закрытии на этот период всех чартерных и почти всех регулярных рейсов из России в Турцию.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, "перебронирование на другие даты — это самый оптимальный вариант". "Никто в этой ситуации не пострадает и не потеряет средства. Но есть туристы, которые захотят вернуть деньги здесь и сейчас. Но это долгая процедура. Закон у нас почти всегда на стороне потребителей, но это будет растянуто во времени. Здесь можно вспомнить самостоятельных туристов, их много — не одна сотня человек. Им предложены ваучеры, которыми они смогут воспользоваться впоследствии. Это, видимо, будет самым распространенным удовлетворением, разрешением ситуации", - заявила Ломидзе в эфире радио "Эхо Москвы".

Она напомнила, что на данный момент забронированы туры на более чем 533 тыс. человек. Даже если учесть, что не по всем турам внесена полная оплата, сумма получается значительная – порядка 35 млрд руб.

"В этой ситуации никому не надо паниковать. Сейчас те, кто находится в Турции — у них все нормально, они вылетают в плановом режиме, в соответствии с окончанием своей поездки. Были вопросы — можно ли вылететь до 15 апреля. Можно, но здесь возникает вопрос с возвратом. Дело в том, что согласно решению оперштаба, нет никакого экстренного возврата — все возвращаются в плановом режиме", - рассказала представительница АТОР.

Она добавила, что турецкие партнеры, которые уже получили предоплату, "очевидно, возвращать деньги не будут".

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