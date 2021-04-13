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Происшествия Свердловская область Уральский ФО Санкт-Петербург
(2020) | Фото: Накануне.RU

Пожизненное. Суд оставил в силе приговор "уктусскому стрелку"

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Сегодня Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге со второй попытки рассмотрел жалобу на приговор жителю Екатеринбурга Алексею Александрову, получившему срок за убийство двух девушек на Уктусе.
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Как сообщалось, в сентябре прошлого года Александров был приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Его признали виновным в убийстве Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой в августе 2018 года: несчастные девушки были застрелены во время пикника.

Защита Алексея Александрова подала апелляцию на приговор, которую в январе должен был рассмотреть суд в Петербурге. Однако у мужчины возникли проблемы со здоровьем, заседание отложили на апрель. За это время осужденный должен был пройти комиссионную стационарную судебно-психиатрическую экспертизу.

Сегодня, 13 апреля, состоялось заседание. Как сообщили Накануне.RU в апелляционном суде, приговор Александрову, вынесенный Свердловским областным судом, был оставлен без изменения.

"Апелляционные жалобы осужденного и адвокатов оставлены без удовлетворения", - уточнили в инстанции.

Напомним, сам "уктусский стрелок" заявлял, что убийство незнакомых девушек он совершил из-за странной теории, где фигурируют центральный буфер хранения негативных эмоций и смертельный урон.

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Пожизненное. Суд оставил в силе приговор "уктусскому стрелку"

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Теги: Александров, суд, апелляция, Уктус



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