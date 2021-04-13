Задержаны гендиректор "Невской мануфактуры" и его заместитель

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Из-за пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, повлекших смерть человека. Гендиректор предприятия и его заместитель задержаны, сообщили Накануне.RU в СК РФ.

По данным следствия, МЧС выявило нарушения требований пожарной безопасности в нежилых помещениях "Невской мануфактуры". Отмечается, что эти здания нельзя было эксплуатировать. При этом гендиректор и его зам знали об этих нарушениях, заявили в СК.

Напомним, пожар начался днем в понедельник, 12 апреля. Сильный ветер моментально разнес огонь по всему зданию, обвалилась кровля. По данным СКР, в огне погиб один пожарный, еще двое пострадали.

Около полуночи огонь удалось локализовать на площади 10 тыс. кв. м. Вертолетами МЧС РФ и Минобороны совершено 49 сбросов воды общим объемом более 240 т. С тех пор пламя удалось почти полностью потушить, тем не менее, горение происходит на площади около 500 кв. м. Сейчас на месте ЧП работают 37 человек и девять единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС.