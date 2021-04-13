13 Апреля 2021
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Общество Крым
обращение к президенту из-за вырубки Форосского парка (2021) | Фото: youtube.com/watch?v=OhWzk9vv7tU

Генпрокуратура продлила рассмотрение дела о вырубках в Форосском парке в Крыму

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Генпрокуратура продлила рассмотрение дела о нарушениях природоохранного законодательства на территории Форосского парка в Крыму, сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская.
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По ее словам, депутатские запросы были поддержаны Минприроды России.

"Радует, что мои запросы поддержаны Министром природных ресурсов и экологии РФ. В целях недопущения нарушений норм природоохранного законодательства на территории парка-памятника Минприроды России также направило в Генеральную прокуратуру письмо о принятии мер прокурорского реагирования", - написала парламентарий в своем Telegram-канале.

Также, по информации Поклонской, прокуратура Крыма уже возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки зеленых насаждений.

обращение к президенту из-за вырубки Форосского парка(2021)|Фото: youtube.com/watch?v=OhWzk9vv7tU

"Обещаю сообщить и опубликовать окончательную информацию о решении вопроса, после того как она поступит мне от соответствующих органов", - добавила Поклонская.

Напомним, жители поселка Форос на ЮБК подняли тревогу, когда на территории парка началось строительство. Застройщик уверяет, что все экспертизы пройдены и законодательство соблюдено, но люди этому не верят. На стороне застройщика был и глава республики Сергей Аксенов, он ездил к активистам и сообщил им, что "тема закрыта, стройка законна". Однако, после этого в прокуратуру обратилась Поклонская, выяснилось, что все-таки нарушения есть, и их даже достаточно для возбуждения уголовного дела. Вероятно, действия республиканских властей прокуратура тоже оценит.

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Генпрокуратура продлила рассмотрение дела о вырубках в Форосском парке в Крыму

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Теги: генпрокруатура, форосский парк, сергей аксенов, наталья поклонская, минприроды



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