13 Апреля 2021
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Экономика В России
неформальная занятость, серая зарплата (2015) | Фото: frant.me

Опрос: На "черную" зарплату согласны более трети россиян

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Работать за так называемую черную зарплату согласны 36% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. В 2011 году этот показатель составлял 51%.

35% респондентов не согласятся на такое предложение. Причем чем выше уровень заработка, тем в большей мере отвергается вариант согласия на работу на таких условиях.

29% опрошенных не знают, какой ответ дадут на предложение работать за "черную" зарплату.

В 2019 году сообщалось, что 43% россиян устроит, если работодатель будет платить им "серую" или "черную" зарплату. 36% не готовы были получать деньги в конверте. При этом мужчины чаще соглашаются на "серые" схемы.

Ранее опрос "Работы.ру" показал, что только 9% жителей России довольны своим нынешним уровнем зарплаты. Четверть опрошенных хочет добиться повышения на сумму более 50 тысяч рублей. Каждый пятый согласен на рост в 10-20 тысяч. Только 7% россиян рассчитывают на повышение зарплаты размером до 10 тысяч рублей.

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Опрос: На "черную" зарплату согласны более трети россиян

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Теги: черная зарплата, опрос, россияне



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