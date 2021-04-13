В Израиле у вакцинированных в 8 раз возросла заболеваемость "южноафриканским штаммом" коронавируса

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Израильские ученые обнаружили, что те, кто вакцинировались вакциной Pfizer, в 8 раз чаще заражаются "южноафриканским штаммом" коронавируса, чем непривитые люди. Об этом пишет The Epoch Times.

Исследование, проведенное Тель-Авивским университетом, показало, что "южноафриканский штамм" был обнаружен в 8 раз чаще у тех, кто получил прививку, чем у непривитых, - в 5,4% случаев против 0,7%. Рассматривались 400 человек, которые получили по крайней мере один укол вакцины Pfizer/BioNTech и заразились коронавирусом, и они сравнивались с 400 людьми, у которых вирус тоже был выявлен, но они не вакцинировались.

"Мы обнаружили непропорционально более высокий уровень южноафриканского варианта среди людей, вакцинированных второй дозой, по сравнению с непривитой группой", - сказал доктор Ади Стерн из Тель-Авивского университета.

"Это первая в мире вакцина, основанная на реальных данных, показывающих, что вакцина менее эффективна против "южноафриканского варианта" по сравнению с оригинальным вирусом", - сказал председатель Национальной экспертно-консультативной группы правительства профессор Ран Балисер.

Он высказался довольно мягко. Результаты означают, что привитые многократно восприимчивее к "южноафриканскому штамму", чем непривитые. И если это возможно в отношении к одному штамму, то не исключено, что и к другим.

При этом в Израиле заверяют, что южноафриканский вариант не распространится широко среди населения.

Как сообщало Накануне.RU, вакцинолог Герт Ван ден Босше, работавший в Глобальном альянсе вакцин и иммунизации, заявил, что всеобщая вакцинация может привести к глобальной катастрофе здоровья, поскольку все вакцинированные становятся бессимптомными носителями инфекционных вариантов . И, согласно правилам вакцинологии, нельзя проводить вакцинацию во время распространения инфекции.

Напомним, в Израиле ввели сегрегацию людей по "вакцинному статусу". Непривитых поразили в правах по сравнению с привитыми. На сегодня полностью вакцинировано более 53% населения страны и около 74% взрослого населения. При этом после вакцинации резко возросла общая смертность, особенно среди стариков, которые были вакцинированы почти все. А почти 40% умерших от коронавируса в первой декаде марта были полностью вакцинированы минимум за две недели до смерти, то есть они заразились и умерли уже после прививки.