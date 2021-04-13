На Ямале из-за шторма без света остались десятки домов в Лабытнанги

Добавить источник в

На Ямал сегодня обрушился шторм: ветер с порывами до 27 метров в секунду. В результате в Лабытнанги часть домов в разных районах города остались без света, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

"Энергетики работают в круглосуточном режиме по выяснению причин отключений и их оперативному устранению. Все силы и службы привлечены к проведению восстановительных работ. Теплоснабжение города функционирует в штатном режиме", - сообщили в администрации.

В настоящий момент энергетикам удалось восстановить электроснабжение в микрорайоне Обской. Власти города призывают жителей проявить терпение и понимание.