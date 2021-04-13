"РН-Няганьнефтегаз" заставили возместить ущерб более двух миллионов рублей за разлив нефти

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"РН-Няганьнефтегаз" заставили возместить ущерб более двух миллионов рублей за разлив нефтесодержащей жидкости на территории земель лесного фонда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры автономного округа.

Площадь загрязнения составила 0,179 га.

Разлив нефти произошел в мае прошлого года в результате прорыва трубопровода. Прокурор Октябрьского района обратился в суд с исковым заявлением в отношении "РН-Няганьнефтегаз" с требованием возместить причиненный ущерб.

Предприятие исполнило требование суда и провело рекультивацию загрязненных земель.