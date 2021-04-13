13 Апреля 2021
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Общество В России
ВКонтакте (2020) | Фото: ВКонтакте

Во "ВКонтакте" заблокировали "страницу ФСИН", которая начала просить пожертвования

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Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала страницу ФСИН после того, как на ней стали собирать донаты.

В сообществе появилась кнопка "поддержать автора", и соцсеть заподозрила паблик в нарушении правил сайта, передает издание "Подъем".

"Возникли опасения, что доступ к руководству сообществом имеют люди, которые уже не являются представителями ФСИН. Обезопасили сообщество на время выяснения всех нюансов", - объяснили ситуацию во "ВКонтакте".

Между тем, представитель ведомства сообщил РИА Новости, что ФСИН никогда не регистрировала в этой соцсети официальной группы. Более того: ранее служба неоднократно направляла администрации "ВКонтакте" просьбы удалить данную страницу.

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Во "ВКонтакте" заблокировали "страницу ФСИН", которая начала просить пожертвования

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Теги: фсин, вконтакте, донаты



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