Суд вынесет приговор экс-начальнику управления капстроительства Челябинска 21 апреля

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Оглашение приговора экс-начальнику управления капстроительства Челябинска Евгению Пашкову, обвиняемому в получении взятки, назначено на 21 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда.

Уголовное дело рассматривается в суде с октября прошлого года. По версии следствия, обвиняемый, в группе с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевем, в 2015-2019 гг. получил взятку частями в размере 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

Прокуратура запросила для Пашкова 11 лет в колонии строгого режима со штрафом в 75 млн рублей.

Добавим, что 28 октября 2020 г. Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере. Экс-градоначальник уже выплатил штраф.