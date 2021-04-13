13 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
(2004) | Фото: gallery.fotomarket.ru

В Екатеринбурге открылся первый в городе пункт приема старых автомобильных шин

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В Екатеринбурге начинают принимать в утиль отработанные автошины. Прием организовал региональный оператор по обращению с ТКО – ЕМУП "Спецавтобаза".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, пункт расположен на территории "Спецавтобазы" по улице Посадская, 3. Стоимость услуги зависит от радиуса шины и варьируется для легковых автомобилей от 190 до 340 рублей, для грузовых – от 280 до 680 рублей за комплект из четырех штук.

Стоит отметить, что в Екатеринбурге не было мест, куда горожане могли бы сдать использованные шины – такая услуга доступна только для предприятий, имеющих свой автопарк. Региональный оператор не вывозит на полигоны старые покрышки, они имеют четвертый класс опасности и не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами, поскольку токсичны.

При этом объем отходов из отработанных автошин внушителен. По данным аналитического агентства "Автостат", в столице Урала насчитывается более 480 тысяч автомобилей. Каждые три-четыре года шины приходят в негодность, и их меняют на новые. В результате контейнерные площадки буквально завалены покрышками, а в окрестностях города растет количество несанкционированных свалок.

Инфографика, утилизация шин(2021)|Фото: ЕМУП "Спецавтобаза"

"Проблема носит общегородской характер. Несмотря на то, что шины – это опасные отходы и не имеют никакого отношения к ТКО, мы все-таки решили открыть пункт приема. Регоператор предлагает горожанам и организациям правильно утилизировать старые покрышки, как сегодня поступают с другими опасными отходами – ртутными термометрами, люминесцентными лампами и батарейками. Это разгрузит контейнерные площадки и сократит число стихийных свалок в Екатеринбурге. Если такая услуга станет востребованной, сборные пункты будут организованы и на других территориях Свердловской области, которые мы обслуживаем", - пояснила директор ЕМУП "Спецавтобаза" Наталья Зубова.

Все собранные шины отправят в нижнетагильский центр утилизации отходов ООО "ЦГС": там их перерабатывают в мелкодисперсную крошку. Полученное сырье применяют при строительстве и ремонте дорожных покрытий, производстве кровельных гидроизоляционных материалов, из него делают брызговики для машин, коврики и многое другое.

Шины можно сдать в утилизацию ежедневно по улице Посадская, 3 (въезд со стороны Гурзуфской), с 8 до 20 часов. При себе нужно иметь паспорт или водительское удостоверение. Подробнее об услуге и ее стоимости можно узнать на сайте ЕМУП "Спецавтобаза" в разделе "Как утилизировать шины" и по телефону "горячей линии": 8-800-775-00-96.

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В Екатеринбурге открылся первый в городе пункт приема старых автомобильных шин

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Теги: шины, прием, Спецавтобаза, Екатеринбург



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