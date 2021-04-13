"Британский штамм" коронавируса ничем не опаснее других - исследование

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"Британский штамм" коронавируса не опаснее других, хотя и распространяется быстрее. Такие результаты были получены в исследовании, опубликованном в медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases. К таким же выводам ранее пришли в другом исследования, опубликованном в журнале The Lancet Public Health.

Ученые изучили историй болезни 496 человек, которых госпитализировали в Лондоне. И получили результаты, что серьезность протекания болезни у госпитализированных с этим штаммом значимо не отличается от серьезности болезни у остальных.

"Британский штамм" коронавируса был объявлен в декабре. Сообщалось о том, что он более опасен и смертелен. Проведенное исследование доказывает, что это не так, то есть подобные заявления были дезинформацией, способствующей нагнетанию паники. Ряд экспертов и политологов считают, что за разговорами о новых штаммах стоит заинтересованность части мировой правящей верхушки ни в коем случае не ослаблять режим пандемии и не возвращаться к нормальной жизни.

Как уже писало Накануне.RU, никто в мире так и не получил коронавирус SARS-CoV-2.