В Петербурге продолжают тушить пожар на "Невской мануфактуре"

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В Санкт-Петербурге продолжается тушение пожара на фабрике "Невская мануфактура".

Около полуночи огонь удалось локализовать на площади 10 тыс. кв. м, с тех пор пламя удалось почти полностью потушить, тем не менее, горение происходит на площади около 500 кв. м. Сейчас на месте ЧП работают 37 человек и девять единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС. "Проводятся работы по проливке, разборке конструкций и ликвидации локальных очагов возгорания", - добавили в ведомстве.

Напомним, пожар начался днем в понедельник, 12 апреля. Сильный ветер моментально разнес огонь по всему зданию, обвалилась кровля. По последним данным, в огне погиб один пожарный, еще трое пострадали.