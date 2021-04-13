13 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Приложения соцсетей. (2021) | Фото: Накануне.RU

Житель ЗАТО заплатит полмиллиона рублей за комментарий в интернете

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Житель Новоуральска (ЗАТО) признан виновным в публичном оправдании терроризма с использованием социальных сетей. Центральный окружной военный суд назначил подсудимому штраф в размере 500 тыс. руб.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в марте 2019 г. мужчина с помощью мобильного телефона разместил в интернете под постом три комментария, которые, согласно заключению комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, содержат признаки публичного оправдания террористического акта, что попадает под ч.2 ст.205.2 УК РФ. Свою вину подсудимый полностью признал.

"Выявили и задокументировали противоправные действия жителя ЗАТО сотрудники полиции из центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Свердловской области. Собранные по данному факту материалы представители МВД передали в региональный Следственный комитет, специалисты которого довели дело до судебного процесса", - отметил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

По уголовному делу был проведен обыск по месту жительства фигуранта и несколько осмотров предметов. Проведены комплексная психолого-лингвистическая и амбулаторная психиатрическая судебные экспертизы, а также допрошен ряд свидетелей.

Напомним, что по этой же статье проходил и житель Нижней Туры, который также заплатил штраф в полмиллиона за размещение комментариев в открытой группе в социальных сетях.

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Житель ЗАТО заплатит полмиллиона рублей за комментарий в интернете

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Теги: ЗАТО, штраф, комментарий



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