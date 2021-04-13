В Челябинской области за сутки скончались десять пациентов с коронавирусом

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В Челябинской области за сутки подтверждено 116 случаев COVID-19, десять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 58 тыс. 221 человека.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 209 заболевших. За сутки выписан 123 человека, всего в регионе выздоровели 52 тыс. 501 пациент.

За прошедшие сутки умерло десять человек, из них семь от коронавируса. Еще у трех пациентов COVID-19 был сопутствующим заболеванием.