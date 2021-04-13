Протесты после убийства афроамериканца в Миннесоте переросли в мародерство

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В США протесты после убийства афроамериканца Данте Райта сотрудницей полиции привели к мародерству.

Инцидент произошел в городе Бруклин-Сентер, накануне вечером там вновь вспыхнули беспорядки. Полиция при поддержке Нацгвардии разогнала протестующих, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В Бруклин-Сентер, как и в Миннеаполисе, введен комендантский час, город патрулируют бойцы Нацгвардии, на улицах видны бронеавтомобили, передает РИА Новости.

Напомним, в Миннесоте вспыхнули протесты после убийства темнокожего мужчины. Полицейские застрелили 20-летнего местного жителя в его машине. Убийство произошло на фоне накаленной обстановки в Миннеаполисе – там идет суд по резонансному делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В начале марта сотни людей вышли на митинг в день старта судебного процесса.

Напомним, Флойд погиб 25 мая 2020 года после того, как белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал его шею коленом к асфальту и продержал его в таком положении почти 8 минут, пока Флойд лежал на дороге лицом вниз. После этого в США вспыхнули массовые протесты, в которых погибло не менее 11 человек.

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