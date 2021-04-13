На Южном Урале стоимость продуктового набора выросла на 5,2% с начала года

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В Челябинской области с начала года стоимость минимального продуктового набора выросла на 5,2%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП региона.

В марте средняя стоимость продуктового набора составляет 4 тыс. 596,24 руб. При этом в Челябинске его цена – 4 тыс. 738,13 руб.

Самый дешевы набор продуктов в Магнитогорске. Его цена – 4 тыс. 364,22 руб. При этом с начала года его стоимость выросла на 7,6%. Самая низкая динамика в Миассе, там цена набора продуктов выросла только на 3%.