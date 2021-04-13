13 Апреля 2021
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9 мая, день победы, 75 лет победы, великая отечественная война (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Власти Перми потратят почти шесть миллионов на организацию Дня Победы

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Власти Перми объявили несколько аукционов на проведение в краевой столице Дня Победы. Их общая стоимость составляет 5,7 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Аукционы объявило "Агентство социокультурных проектов". В сумму 1,4 млн руб. оценивается услуги по техническому обеспечению торжественного прохождения войск Пермского гарнизона. 1,3 млн руб. будут потрачены на изготовление и установку праздничных конструкций. На доставку военнослужащих - участников парада власти потратят 2,9 млн руб. Еще 103 тыс. руб. будет выделено на оказание услуг по изготовлению музыкальных фонограмм.

Победителей аукционов определят 14 апреля.

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Власти Перми потратят почти шесть миллионов на организацию Дня Победы

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Теги: День Победы, аукционы, агентство социокультурных проектов



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