В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал шестилетний ребенок

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В Екатеринбурге в результате несчастного случая сильно пострадал мальчик 2015 г.р. Ребенок выпал с одного из верхних этажей многоэтажки, в тот момент, когда родители оставили его одного в комнате с открытым окном.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, по факту травмирования несовершеннолетнего проводится доследственная проверка. Инцидент произошел вечером 12 апреля. Свидетелями несчастного случая стали несколько местных жителей, которые и вызвали "скорую помощь".

Предварительно установлено, что мальчик находился дома с родителями. В тот момент, когда взрослые отлучились на кухню, ребенок зашел на балкон, подошел к открытому окну, оперся на москитную сетку и выпал.

"Печальное сообщение поступило в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД по городу Екатеринбургу в 20:12 часов от граждан, ставших невольными очевидцам этого ЧП. Сотрудники полиции личность ребенка установили достаточно быстро. Им оказался мальчик, 2015 года рождения. Он из благополучной семьи, которая не состоит на учёте в органах внутренних дел. Он пока единственный наследник у родителей, отчего трагедия еще более ужасная. В результате падения ребенок получил травмы различной степени тяжести, после чего его госпитализировали в ДГКБ № 9 в тяжелом состоянии. Врачи предпринимают все необходимые меры, чтобы спасти его жизнь", - рассказал начальника пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых.

На данный момент следователями выясняются все обстоятельства случившегося, опрашиваются родители пострадавшего и очевидцы инцидента. Помимо этого истребована и анализируется характеризующая документация в отношении данной семьи, осуществляются иные проверочные мероприятия. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.