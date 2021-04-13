13 Апреля 2021
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Наука и техника В России
кибер атака, кибер угрозы, пиар черный (2020) | Фото: ru.depositphotos.com/tashatuvango

В России начнут защищать диссертации по искусственному интеллекту

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В ближайшее время в российской науке начнут защищать диссертации по 21 новой специальности, включая искусственный интеллект и машинное обучение. С сегодняшнего дня вступает в силу соответствующий приказ главы Минобрнауки Валерия Фалькова.
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В министерстве отмечают, что появились четыре новых группы специальностей: компьютерные науки и информатика, биотехнология, недропользование и горные науки, когнитивные науки. Речь идет о структурировании ряда специальностей, которые уже были, в отдельные группы с добавлением некоторых новых. Появятся диссертации в том числе по искусственному интеллекту, кибербезопасности, возрастной психологии.

Номенклатура научных специальностей практически не обновлялась последние 12 лет. В целом же новый перечень специальностей, по которым получают ученые степени, существенно сократился - с 430 до 351. Количество групп специальностей снизилось в полтора раза - с 52 до 34. Новый перечень разрабатывали почти два года.

Интересно, что кибербезопасность, искусственный интеллект, машинное обучение вошли в группу физико-математических наук.

Появится такая специальность, как фотоника, которая занимается приемниками и передатчиками излучения.

Такие специальности, как "Славянские языки", "Германские языки" и "Романские языки", объединят в укрупненной группе "Языки народов зарубежных стран".

Ведомство считает, что эти изменения помогут российской науке лучше подстроиться под зарубежное научное пространство. Для плавности перехода утвержден переходный период.

Всего в России 1,7 тыс. диссертационных советов, в которых защищаются научные работы соискателей.

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В России начнут защищать диссертации по искусственному интеллекту

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Теги: искусственный интеллект, наука



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