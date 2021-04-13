Песков заверил, что решение по Турции не связано с визитом Зеленского

Добавить источник в

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг связь решения о приостановке полетов в Турцию с визитом украинского лидера Владимира Зеленского в Анкару.

По словам представителя Кремля, этот шаг российского правительства связан с тревожной эпидемиологической ситуацией в республике, передает РИА Новости.

Напомним, 12 апреля стало известно, что самолеты перестанут летать из России в Турцию и Танзанию. Полеты будут прекращены с 15 апреля по 1 июня. Исключение коснется двух рейсов в неделю по направлению Стамбул - Москва и вывозных рейсов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что в Турции наблюдается самый высокий рост заболеваемости COVID-19 среди стран, с которыми Россия осуществляет авиасообщение, сообщает Regnum.

В субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он в очередной раз подтвердил непризнание "незаконной аннексии Крыма".