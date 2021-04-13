13 Апреля 2021
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Общество В России
Дмитрий Песков (2012) | Фото:publicpost.ru

Песков заверил, что решение по Турции не связано с визитом Зеленского

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг связь решения о приостановке полетов в Турцию с визитом украинского лидера Владимира Зеленского в Анкару.

По словам представителя Кремля, этот шаг российского правительства связан с тревожной эпидемиологической ситуацией в республике, передает РИА Новости.

Напомним, 12 апреля стало известно, что самолеты перестанут летать из России в Турцию и Танзанию. Полеты будут прекращены с 15 апреля по 1 июня. Исключение коснется двух рейсов в неделю по направлению Стамбул - Москва и вывозных рейсов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что в Турции наблюдается самый высокий рост заболеваемости COVID-19 среди стран, с которыми Россия осуществляет авиасообщение, сообщает Regnum.

В субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он в очередной раз подтвердил непризнание "незаконной аннексии Крыма".

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Песков заверил, что решение по Турции не связано с визитом Зеленского

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Теги: дмитрий песков, турция, владимир зеленский



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