13 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
Евгений Голицын, вице-губернатор Челябинской области, жители поселка Красногорский, (2021) | Фото: администрация Еманжелинского района

Челябинский вице-губернатор встретился с жителями поселка, которые пожаловались на качество воды

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Вице-губернатор Челябинской области Евгений Голицын встретился с жителями поселка Красногорский после жалоб на качество питьевой воды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Еманжелинского района, мнения жителей по вопросу качества воды разделились. Житель дома №7 по улице Мира рассказал, что вчера вода шла из крана темно-коричневая и показал пластиковый бутыль. Другой житель этого же дома заявил, что была нормальная прозрачная вода.

Евгений Голицын, вице-губернатор Челябинской области, жители поселка Красногорский,(2021)|Фото: администрация Еманжелинского района

С 5 апреля водоснабжение части поселка было переведено на артезианский контур, мощность которого не рассчитана на весь поселок. В связи с этим подача воды организована по графику.

12 апреля анализы воды с речного водозабора были сданы в независимую лабораторию. По результатам исследования будет принято решение о переводе обратно на речное водоснабжение. До этого водоснабжение будет осуществляться по графику из скважин. Также организован подвоз воды.

Также в мэрии рассказали, что в 2021 г. проект по строительству новых скважин и переводу всего поселка на артезианское водоснабжение был включен в национальный проект "Жилье и городская среда". Стоимость проекта 60 млн руб., контракт уже заключен. Выполнить работы должны до конца года.

Напомним, жители поселка Красногорский пожаловались на качество питьевой воды. По их словам, воду "отключили, потому, что из крана текли фекалии с полей". В администрации района тогда заявили, что из-за ухудшения качества воды в реке Увелка 5 апреля было принято решение о переводе водоснабжения поселка на артезианский источник.

По факту обращений жителей прокуратурой организована проверка.

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Челябинский вице-губернатор встретился с жителями поселка, которые пожаловались на качество воды

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Теги: прокуратура, питьевая вода, Ариант, навоз, экология, Евгений Голицын,



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