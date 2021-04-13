13 Апреля 2021
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Общество Москва
Глава ЦИК Элла Памфилова голосует по поправкам в Конституцию 27.06.20. (2020) | Фото: пресс-служба ЦИК РФ

ЦИК снова попросил Роскомнадзор заблокировать фейковый аккаунт Эллы Памфиловой

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Центральная избирательная комиссия России в очередной раз обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать фейковый аккаунт председателя ЦИК Эллы Памфиловой. О какой именно соцсети/соцсетях идет речь в сообщении комиссии не говорится.

"Еще раз обращаем внимание, что у председателя ЦИК России нет персональных страниц в соцсетях. Следите за новостями официальных аккаунтов Центральной избирательной комиссии", - рекомендуют в пресс-службе Центризбиркома.

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ЦИК снова попросил Роскомнадзор заблокировать фейковый аккаунт Эллы Памфиловой

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Теги: цик, аккаунт, элла памфилова, роскомнадзор



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