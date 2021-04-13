Контактный зоопарк в Асбесте могут закрыть на три месяца по решению прокуратуры

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Прокуратура Асбеста выявила нарушения при содержании животных в контактном зоопарке в местном торговом центре (по ул. Ленинградская). Помимо несоблюдения санитарных норм и правил, была также зафиксирована эксплуатация животных в нарушение п. 222 Раздела 6 Постановления Правительства РФ от 30.12.2019 № 1937 "Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий были выявлены следующие нарушения:

- отсутствует журнал наблюдения за животными, в котором отражается физическое состояние животных, их клиническое здоровье, учет кормления и поения, а также время тренингов и обучения (дрессировок) животных;

- отсутствует кормовой рацион и режим кормления животных;

- отсутствует план уборки помещений, предусматривающий периодичность уборки и дезинфекции, проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий по недопущению возникновения и распространения заразных болезней животных;

- в штате отсутствует ветеринарный специалист для наблюдения за состоянием здоровья животных, для оказания плановой и экстренной ветеринарной помощи;

- отсутствуют лекарственные препараты и оборудование для ветеринарного применения, а также оборудование для отлова животных.

Помимо этого, согласно Постановлению, максимальная продолжительность выставки животных должна составлять четыре дня (до 12 часов ежедневно), однако в ТЦ выставка длилась месяц. Также жителям и гостям города разрешалось кормить животных, однако зоны кормления в торговом центре предусмотрено не было. Более того, ТЦ сам по себе не является специально предназначенным местом для использования животных в культурно-зрелищных целях.

По результатам проверки в адрес генерального директора ООО "Животный мир" прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил) и по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей), наказаниями за которые могут служить штрафы от 10 до 20 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.