Госдеп США поздравил мир с 60-летием полета Гагарина фотографией американского астронавта

Добавить источник в

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в свойственной ему манере прокомментировал в своем твиттере пост Госдепа США, посвященный 60-летию первого полета человека в космос.

Государственный департамент США опубликовал в Facebook (что примечательно – в русскоязычном аккаунте, а не для американцев) поздравление с "Международным днем полета человека в космос".

"Сегодня — Международный день полета человека в космос. В этот день мы отмечаем 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество, которым способствует освоение космического пространства".

Этот пост американцы сопроводили фотографией американского астронавта (хорошо виден флаг США на шевроне его скафандра) и ни разу не упомянули имени Юрия Гагарина.

"Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут", - написал в твиттере глава госкорпорации по этому поводу. Впрочем, и без Рогозина Госдепу в комментариях к его же собственному посту досталось. "Кто же этот человек? Откуда он, как его звали? Загадки, сплошные загадки", - пишет с сарказмом один из пользователей. "А назвать имя Юрия Гагарина религия не позволяет??" – спрашивает другой. "Ну вы уж сделайте над собой усилие и напишите как звали этого первого человека. Его гражданство можете не упоминать - это выше ваших сил. И вас с Праздником!", - пишет еще один русскоязычный пользователь соцсети.

В следующей публикации в твиттере Рогозин разместил видео с инсталляцией в честь Дня космонавтики и полета Гагарина, которой накануне было подсвечено самое высокое здание в мире – небоскреб Бурдж-Халифа в ОАЭ.

Кстати, вчера без упоминания Гагарина (но с примечанием о вкладе в развитие советской космонавтики) обошелся и президент Украины Владимир Зеленский. В своем поздравлении он назвал Украину космической державой (у которой, правда, пока нет космической программы).