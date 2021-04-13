Китай и Южная Корея недовольны планами Токио сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан

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Правительство Японии приняло решение сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1". Проведение операции запланировано на 2023 год.

Решение было утверждено на встрече премьер-министра Японии Есихиде Суги с министром экономики, торговли и индустрии Хироси Кадзиямой и другими членами кабмина.

В танкерах на территории АЭС скопилось 1,25 млн тонн очищенной радиоактивной воды. Компания-оператор TEPCO еще несколько лет назад предупредила, что место для хранения воды закончится к 2022 году.

Китай и Южная Корея выразили обеспокоенность планами Японии. Как сообщает Regnum, правительство Республики Корея собралось на экстренное заседание в связи с решением японских властей.

В МИД КНР заявили, что сброс радиоактивной воды с АЭС может привести к нежелательному воздействию на морскую среду, безопасность пищи и здоровье человека. Отметим, жидкость очищена от стронция, дейтерия и других загрязнителей, однако в ней еще остается тритий.

Напомним, авария на АЭС "Фукусиме-1" произошла в марте 2011 года. В результате мощного землетрясения и цунами вышла из строя система охлаждения реактора. В атмосферу были выброшены тонны радиоактивных веществ.