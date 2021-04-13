В Югре жители сгоревшего дома заявили о бездействии властей

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В Лянторе жители сгоревшего дома заявили, что администрация никак не решает проблему с расселением пострадавших, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В нескольких группах "ВКонтакте" появился пост с одинаковым текстом. Где-то он опубликован анонимно, где-то – с подписью. Автор говорит, что 7 апреля в Лянторе произошёл пожар в жилом доме №4 микрорайона 3. Возгорание оставило жителей без крова.

"Администрация города Лянтор считает дом пригодным для жилья, не учитывая аварийную ситуацию с пожаром, сообщив, что дом отремонтирует управляющая организация "Уютный дом". Сколько времени уйдёт на просушку дома и ремонт, неизвестно, света, соответственно, не будет две недели. Администрация не заинтересована в помощи пострадавшим. Временное жилье пострадавшим жителям не выделяют", - говорит автор.

Прокуратура Сургутского района (на его территории находится Лянтор) проверит все обстоятельства трагедии. Глава окружного надзорного ведомства Евгений Ботвинкин её руководителю приехать в Лянтор и встретиться с пострадавшими, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.