13 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
Розыск (2021) | Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Свердловские приставы разыскивают 2-летнюю девочку

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Главное управление ФССП России по Свердловской области разыскивает девочку 2018 г. р., которая в данный момент может проживать со своим отцом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Розыск(2021)|Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Отец девочки развелся с женой, однако, несмотря на решение суда, отдавать ребенка не захотел. На данный момент мужчина может проживать в Нижнем Тагиле, однако подозреваемый в похищении постоянно меняет свое местонахождение и в скором времени может уехать из города.

При получении информации о местонахождении ребенка или отца девочки (иных лиц, с кем может находиться ребенок), а также любой другой информации о месте жительства, работы укрывателя, просьба обращаться: Тагилстроевское районное отделение судебных приставов Нижнего Тагила Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области по телефонам: 8 (3435)32-47-70, 8 982 68 968 71.

ГУФССП гарантирует анонимность всем, кто поможет найти несовершеннолетнюю.

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Свердловские приставы разыскивают 2-летнюю девочку

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Теги: ГУФССП, розыск, отец, ребенок



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