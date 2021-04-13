Свердловские приставы разыскивают 2-летнюю девочку

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Главное управление ФССП России по Свердловской области разыскивает девочку 2018 г. р., которая в данный момент может проживать со своим отцом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Отец девочки развелся с женой, однако, несмотря на решение суда, отдавать ребенка не захотел. На данный момент мужчина может проживать в Нижнем Тагиле, однако подозреваемый в похищении постоянно меняет свое местонахождение и в скором времени может уехать из города.

При получении информации о местонахождении ребенка или отца девочки (иных лиц, с кем может находиться ребенок), а также любой другой информации о месте жительства, работы укрывателя, просьба обращаться: Тагилстроевское районное отделение судебных приставов Нижнего Тагила Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области по телефонам: 8 (3435)32-47-70, 8 982 68 968 71.

ГУФССП гарантирует анонимность всем, кто поможет найти несовершеннолетнюю.