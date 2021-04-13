Лавров заявил об активной работе России над отказом от западных платежных систем
Россия активно работает над отказом от использования контролируемых Западом платежных систем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Такой отказ станет одним из факторов снижения санкционных рисков и возможных издержек для операторов экономической деятельности, пояснил министр.
Также глава МИДа отметил тенденцию уменьшения роли доллара в национальных экономиках. Лавров добавил, что Россия видит необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими странами, пишет Regnum.
Ранее глава МИД РФ заявил о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Он добавил, что ни Россия, ни КНР не должны "зависеть от тех "причуд".
В МИД РФ также не исключили появление альтернативной SWIFT платежной системы в России. Это станет реакцией на современную геополитическую обстановку, а также ответом на необходимость модернизировать методы оплаты с учетом достижений в цифровой сфере.