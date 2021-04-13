Лавров заявил об активной работе России над отказом от западных платежных систем

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Россия активно работает над отказом от использования контролируемых Западом платежных систем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Такой отказ станет одним из факторов снижения санкционных рисков и возможных издержек для операторов экономической деятельности, пояснил министр.

Также глава МИДа отметил тенденцию уменьшения роли доллара в национальных экономиках. Лавров добавил, что Россия видит необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими странами, пишет Regnum.

Ранее глава МИД РФ заявил о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Он добавил, что ни Россия, ни КНР не должны "зависеть от тех "причуд".

В МИД РФ также не исключили появление альтернативной SWIFT платежной системы в России. Это станет реакцией на современную геополитическую обстановку, а также ответом на необходимость модернизировать методы оплаты с учетом достижений в цифровой сфере.