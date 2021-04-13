Текслер назначил первого замминистра здравоохранения Южного Урала

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Губернатор Алексей Текслер назначил Дмитрия Тарасова первым заместителем министра здравоохранения Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в конце декабря прошлого года первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова ушла в отставку. И.о. первого замминистра был назначен Дмитрий Тарасов.

Для этого он сложил полномочия депутата и покинул должность вице-спикера Челябинской гордумы.