Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной поспорили в суде

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Во вторник в Свердловском областном суде продолжился процесс по делу об убийстве Ксении Каторгиной, которая отправилась продавать свою Audi Q5 и пропала. Сегодня показания должен был давать один из обвиняемых – Михаил Федорович. Однако заседание пришлось отложить.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, причина в том, что адвокат другого обвиняемого, Марата Ахметвалиева, ушла на больничный. Сам Ахметвалиев сразу заявил, что без защитника участвовать в процессе не намерен. Он попросил перенести заседание на другой день.

Однако с этим не согласился Федорович.

"Ну и что, что адвокат моего подельника заболел? Я не собираюсь затягивать процесс", - сказал он и потребовал продолжить суд.

Третья обвиняемая, Екатерина Меньшикова, выступила за перенос. За это же высказался и гособвинитель Георгий Паникаров.

"Никто не намерен затягивать процесс, но Ахметвалиев имеет право на защиту", - отметил прокурор.

Судья Александр Ладин предложил провести следующее заседание в конце апреля. Но оказалось, что один из адвокатов в это время будет занят в других процессах. Тогда было решено отложить суд до 4 мая.

Все это явно не понравилось Федоровичу, который сразу начал задавать вопросы своему адвокату. Защитник стала объяснять ему нормы действующего закона.

Напомним, на прошлом заседании, которое состоялось в конце марта, свои показания дал Марат Ахметвалиев. Он обвинил в расправе над Ксенией Каторгиной своих подельников – Федоровича и Екатерину Меньшикову.