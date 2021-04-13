Сын Сергея Фургала намерен выйти из ЛДПР и участвовать в выборах в Госдуму

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Старший сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон планирует участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму.

Он заявил о выходе из ЛДПР, где состоит его отец. Также он намерен баллотироваться от другой партии. По словам Антона, к нему "поступает очень много предложений от партий". Антон Фургал не стал раскрывать, от какой партии и в каком округе он намерен баллотироваться, добавив, что заявит об этом позднее.

Сын бывшего главы региона отметил, что на него сейчас оказывается давление путем слежки и взлома мессенджеров.

Тем временем, в ЛДПР говорят, что уже подобрали кандидатов для Хабаровского края, при этом слова Антона не комментируют.

Как сообщил политолог Ростислав Туровский, врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев не заинтересован в том, чтобы Антон Фургал участвовал в думских выборах, поэтому ему едва ли дадут пройти регистрацию: "Он может обратиться к партиям, имеющим парламентскую квоту, но под административным давлением вряд ли кто-то согласится".

Эксперт отметил, что в то же время его выдвижение приведет к активизации уличных протестов и усилению конкуренции на думских выборах, пишет "Коммерсант".