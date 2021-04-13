Рогозин верит в посещение американцами Луны

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в эфире телепередачи "Вечерний Ургант" сообщил, что верит в то, что американцы были на Луне.

"Конечно, были, да", - сказал он. По словам Рогозина, в конце текущего года "Роскосмос" готовит миссию на Луну. Так, на Южный полюс будет доставлен посадочный аппарат. В 2024 году, по словам главы корпорации, будет отправлен орбитальный аппарат вокруг Луны. В 2025 году на Луну сядет тяжелая исследовательская платформа.

Кроме того, в 2028-2030 год будут реализованы пилотируемые полеты на Луну.

Ранее представители России были исключены из экспертной группы, занимающейся обсуждением перспектив создания окололунной станции Gateway.

Решение принято после заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте. Представители России исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам.

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