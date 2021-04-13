Ростуризм: российских туристов не будут эвакуировать из Турции и Танзании

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Эвакуация российских туристов из Турции и Танзании проводиться не будет.

Как заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, они смогут планово вернуться домой после окончания туров. В ряде случаях возможно изменение дат обратного вылета на более ранние сроки, сообщает "Интерфакс". Также в плановом порядке вернутся туристы, которые отдыхают в Турции самостоятельно.

В настоящее время в Турции находятся до 30 тыс. российских туристов, сообщает РИА "Новости".

Напомним, самолёты перестанут летать из России в Турцию и Танзанию из-за небезопасной ситуации с коронавирусом.

Полёты будут прекращены с 15 апреля по 1 июня. Исключение коснётся двух рейсов в неделю по направлению Стамбул - Москва и вывозных рейсов.