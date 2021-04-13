13 Апреля 2021
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Экономика В России
Boeing 737-8ZS S7 (2019) | Фото:Wikimedia Commons

Российские авиаперевозчики готовиться к ограничению сообщения с Турцией

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Российские авиакомпании отреагировали на решение оперштаба о приостановке полетов в Турцию с 15 апреля по 1 июня.

"Аэрофлот" 13–14 апреля продолжит летать в Турцию. При этом авиакомпания предлагает клиентам поменять обратные билеты с более поздних на эти даты. При этом разница в тарифах и плата за переоформление взиматься не будет, сообщает РИА "Новости".

S7 вынуждена приостановить выполнение регулярных рейсов в Турцию с 15 апреля по 1 июня. Авиаперевозчик сообщает, что если вылет был запланирован из Москвы в города Турции на 13 и 14 апреля, то вернуть билеты можно без штрафов.

Авиакомпания "Азимут" примет решение о возврате билетов на отмененные рейсы в Турцию после того, как получит разъяснения от Росавиации.

"Уральские авиалинии" готовы вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы, сообщает ТАСС.

Напомним, самолёты перестанут летать из России в Турцию и Танзанию из-за небезопасной ситуации с коронавирусом.

Полёты будут прекращены с 15 апреля по 1 июня. Исключение коснётся двух рейсов в неделю по направлению Стамбул - Москва и вывозных рейсов.

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Российские авиаперевозчики готовиться к ограничению сообщения с Турцией

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Теги: авиакомпании, Турция, туризм



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Ранее 12.04.2021 19:26 Мск Россия прекращает авиасообщение с Турцией

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