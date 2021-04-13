Зеленский вновь напомнил США о желании Украины вступить в НАТО

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Вашингтон должен более четко обозначить свою позицию относительно вступления Украины в НАТО.

Как сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, просто слов поддержки от США недостаточно. Президент считает, что американские власти "должны заявить об этом прямо и сделать это", при этом не ограничиваться "просто словами", передает CNN.

Как сообщил главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, Россия сосредоточила у своих границ и в Крыму около 50 тыс. военных.

Ранее украинский президент призвал Лондон и НАТО усилить санкционное давление на Москву. По словам главы государства, последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, стран альянса и всей Европы. Также украинский лидер призвал страны НАТО усилить присутствие в регионе.