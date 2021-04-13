"Британский" и "южноафриканский" штаммы коронавируса регистрируют у российских детей

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Новые разновидности COVID-19 — "британский" и "южноафриканский" — стали распространяться среди детей.

Как заявил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, россиянам с детьми нужно учитывать данный факт при планировании отпуска, особенно в теплых странах. "Здесь риск и польза несопоставимы", — считает он, сообщает телеканал "360".

Как сообщалось,Турция является единственной страной, откуда были завезены британский и южноафриканский штаммы коронавируса в Россию. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.