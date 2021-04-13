13 Апреля 2021
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Происшествия СЗФО Санкт-Петербург
пожар в здании Невской Мануфактуры (2021) | Фото: t.me/bazabazon

Дело о пожаре в Петербурге передано в центральный аппарат СКР

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По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о пожаре на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге передано в центральный аппарат СКР.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, расследуется уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В результате происшествия погиб пожарный, еще двое получили ожоги и были госпитализированы.

Как сообщалось, общая площадь пожара составляет 1,5 тыс. квадратных метров. Огнем объяты четыре из шести этажей здания. На горящей фабрике обрушились крыша и перекрытия.

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Дело о пожаре в Петербурге передано в центральный аппарат СКР

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Теги: Петербург, пожар



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