Дело о пожаре в Петербурге передано в центральный аппарат СКР

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По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о пожаре на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге передано в центральный аппарат СКР.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, расследуется уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В результате происшествия погиб пожарный, еще двое получили ожоги и были госпитализированы.

Как сообщалось, общая площадь пожара составляет 1,5 тыс. квадратных метров. Огнем объяты четыре из шести этажей здания. На горящей фабрике обрушились крыша и перекрытия.