13 Апреля 2021
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Общество В России
навальный, суд, камера, фбк (2019) | Фото:pbs.twimg.com/media/DKFSNU1XoAEPRNe.jpg

Навальному угрожают принудительным кормлением

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Российского политика Алексея Навального, отбывающего заключение в колонии, перевели из медицинской части в отряд, сообщили сторонники оппозиционера в Twitter.

Администрация ИК-2 угрожает начать принудительное кормление Навального.

Как следует из сообщения, врача к оппозиционеру так и не пускают. После начала голодовки он похудел на восемь килограммов.

5 апреля стало известно о том, что оппозиционер переведён в медико-санитарную часть – у осуждённого во время плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура.

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Навальному угрожают принудительным кормлением

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Теги: Навальный, колония



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