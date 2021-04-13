Навальному угрожают принудительным кормлением
Российского политика Алексея Навального, отбывающего заключение в колонии, перевели из медицинской части в отряд, сообщили сторонники оппозиционера в Twitter.
Администрация ИК-2 угрожает начать принудительное кормление Навального.
Как следует из сообщения, врача к оппозиционеру так и не пускают. После начала голодовки он похудел на восемь килограммов.
5 апреля стало известно о том, что оппозиционер переведён в медико-санитарную часть – у осуждённого во время плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура.