13 Апреля 2021
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Политика В России
Приложения соцсетей. (2021) | Фото:Накануне.RU

В России потребовали от Google, Facebook и Twitter подтвердить локализацию персональных данных

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Роскомнадзор направил запрос владельцам Google, Twitter, Facebook и WhatsApp с требованием подтвердить локализацию баз данных отечественных пользователей на территории России.

Интернет-компании должны ответить до конца мая текущего года. В противном случае будет решаться вопрос о привлечении их к ответственности за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных.

По данным Роскомнадзора, в настоящее время свою локализацию подтвердили Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking.com и LG, сообщает "Интерфакс".

Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с трансляции, посвященной 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

Также ведомство просит объяснить причину блокировки трансляции прямого эфира, сообщает пресс-служба РКН.

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В России потребовали от Google, Facebook и Twitter подтвердить локализацию персональных данных

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Теги: Роскомнадзор, Google, Facebook, Twitter



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