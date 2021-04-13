Личного врача Навального оштрафовали на 180 тыс. рублей

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Петушинский районный суд Владимирской области оштрафовал главу "Альянса врачей" (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и лечащего врача российского оппозиционера Алексея Навального Анастасию Васильеву на 180 тыс. руб. за акцию у ИК-2 в Покрове, где содержится политик.

Как сообщил правозащитный центр "Апология протеста", в протоколе говорилось, что действия Васильевой повлекли за собой "нарушения функционирования ИК-2, общественного порядка, движения транспорта, пешеходов".

Решение суда защита Васильевой планирует обжаловать.

Врач Навального была задержана 6 апреля у колонии в Покрове, где оппозиционер отбывает наказание.

5 апреля стало известно о том, что оппозиционер переведён в медико-санитарную часть – у осуждённого во время плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура.