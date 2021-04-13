Бензин в Москве продолжает дорожать

Добавить источник в

С 5 по 12 апреля цены на бензин и дизельное топливо в Москве в очередной раз выросли.

В среднем за неделю топливо стало дороже на 2-6 коп. При этом биржевая цена на топливо снизилась.

На 12 апреля средневзвешенная цена бензина Аи-92 на АЗМ города — 45,24 руб. за литр, Аи-95 — 49,82 руб., на дизельное топливо — 49,35 руб.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что ситуация с топливом в России стабильная, пишет "Коммерсант".

Ранее в ФАС России объяснили рост цен на бензин за три месяца текущего года.

По данным службы, спровоцировать подорожание топлива могло "резкое понижение температур окружающей среды".

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.